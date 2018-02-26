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'den 'ya suç duyurusu

, derbi sonrasında Twitter'dan ile ilgili yaptıkları paylaşım ile ilgili 'ın taraftar grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçeden Çarşıya suç duyurusu

Fenerbahçe konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

25.02.2018 tarihinde bir tribün grubunun Beşiktaş - karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 19:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BJK Nedim BJK Nedim

BJK ve Fener gerilim yaratmaya gerek yok gs borcu yüzünden kamuoyunda herkes şampiyon olacak diyor gs Akhisar helva gibi maç olur sertlik olmaz hafta sonu maçlarınızı düşünün ya Fener ya BJK şampiyon olsun birbirimizi hırpalamaya gerek yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 22:39
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