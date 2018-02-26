Fenerbahçe konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.



