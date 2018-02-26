Fenerbahçe konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.
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BJK ve Fener gerilim yaratmaya gerek yok gs borcu yüzünden kamuoyunda herkes şampiyon olacak diyor gs Akhisar helva gibi maç olur sertlik olmaz hafta sonu maçlarınızı düşünün ya Fener ya BJK şampiyon olsun birbirimizi hırpalamaya gerek yok
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