Pazar akşamı Türk futbolunun iki çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken, sahada oynanan futbol izleyenlere büyük zevk verdi. Siyah beyazlıların galibiyetine taraftar grubu çArşı'nın maç sonu yaptığı paylaşım adeta gölge düşürdü. Quaresma'nın attığı enfes gol yerine bugün en çok çArşı'nın bu çirkin paylaşımı konuşulmaya başlandı.
KULÜPTEN TATLI GÖNDERME TARAFTARDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM
Maçın bitiş düdüğünün ardından Vodafone Park'ta çalan 'mini mini bir kuş' şarkısı Beşiktaş taraftarını eğlendirse de Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.
Bu şarkının ve alınan sonucun ardından iki takım taraftarları birbirleriyle tatlı-sert atışmalar yaparken, Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşım büyük tepki çekti.
ÇARŞI'DAN AHLAKSIZ PAYLAŞIM
Alınan 3-1'lik zaferin ardından çArşı'nın resmi twitter hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman resmi "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" notuyla paylaşıldı.
FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
çArşı'nın bu paylaşımına taraflı tarafsız futbolseverlerden büyük tepki geldi. Ne kadar rakip takımın hocası da olsa bir insana böyle benzetmeler yapmak hiç bir takım taraftarına yakışmıyor.
İşte o tepkilerden bazıları:
"Şimdi bu kepazelik için özür dileyecek bir mekanizma var mı? Yoksa toptan bütün Beşiktaş bu sözlerin altına imza mı atıyor"
" Rezalet..."
"Bu düpedüz hakaret.. Eleştiri yahut gönderme değil savunulacak tarafı yok maalesef"
"Yakışmadı hem de hiç.."
"Hiç yakışmadı. Beşiktaş'a layık olun biraz. Yıllardır eleştirdiğiniz 12numara vb sitelerden ne farkınız kaldı şimdi? Bence özür dileyin ve silin bu twiti.."
"Ama bu çok çirkin değil mi???"
"Seviyeyi hangi ara bu kadar düşürdünüz ?"
"Beşiktaşlıyım böyle şeylere gerek yok. Madem Efendi Beşiktaşız efendi olalım"
"cevabı sahada aldılar. bu onlara yeter."
"Gerek yok böyle şeylere,her türlü goygoy yapılır ama insanı farklı türlere büründüren,rencide eden,antipatik paylaşımlara gerek yok bence,bizi düşürür."
"Bu üslup beşiktaşa yakışmaz aynısı bize yapılsa üzülürüz."
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BEN GALATASARAY TARAFTARI OLARAK AYKUT KOCAMAN A YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUM BENCE AYKUT KOCAMAN BU HAİNLERE ÇARŞI GRUBUNA YÜKLÜ BİR TAZMİNAT DAVASI AÇMALIDIR HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN ÇÜNKÜ BUNLAR HADLERİNİ FAZLASI İLE AŞTILAR VE BİRİLERİ BUNLARA İYİ BİR DERS VERMELİDİR ATATÜRK BİLE BEN SPORCUNUN AHLÂKLISINI SEVERİM DİYOR SOYTARILARI DEĞİL SOYTARILAR STADYUMLARDA DEĞİL HAYVANAT BAHÇELERİNDE OLMALI DOSTLARI ONLARI ORADA BEKLİYORLAR DAHA FAZLA BEKLETMESİNLER.
bu carsi soytarilari sabikali nasil serbest geziyorlar turkiyeye milyarlarca zarar actilar gayri milliler turk milleti affetmiyor simdide takimlar arasi savas yapmaya kalkiyorlar bu soytarilari kontrol ve terbiye etmek gerek.
kendilerine yakışanı yapmışlar. işte çarşı işte beşiktaş.
o zaman yöneticiler ve teknik heyet konuşurken ne konuştuğunu bilmeli.
Fenerliler azmı yapmıştı gerginliğin sebebi Aykut Kocamandır
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