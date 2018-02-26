Pazar akşamı Türk futbolunun iki çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken, sahada oynanan futbol izleyenlere büyük zevk verdi. Siyah beyazlıların galibiyetine taraftar grubu çArşı'nın maç sonu yaptığı paylaşım adeta gölge düşürdü. Quaresma'nın attığı enfes gol yerine bugün en çok çArşı'nın bu çirkin paylaşımı konuşulmaya başlandı.

KULÜPTEN TATLI GÖNDERME TARAFTARDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Maçın bitiş düdüğünün ardından Vodafone Park'ta çalan 'mini mini bir kuş' şarkısı Beşiktaş taraftarını eğlendirse de Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

Bu şarkının ve alınan sonucun ardından iki takım taraftarları birbirleriyle tatlı-sert atışmalar yaparken, Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

ÇARŞI'DAN AHLAKSIZ PAYLAŞIM

Alınan 3-1'lik zaferin ardından çArşı'nın resmi twitter hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman resmi "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" notuyla paylaşıldı.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

çArşı'nın bu paylaşımına taraflı tarafsız futbolseverlerden büyük tepki geldi. Ne kadar rakip takımın hocası da olsa bir insana böyle benzetmeler yapmak hiç bir takım taraftarına yakışmıyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Şimdi bu kepazelik için özür dileyecek bir mekanizma var mı? Yoksa toptan bütün Beşiktaş bu sözlerin altına imza mı atıyor"

" Rezalet..."

"Bu düpedüz hakaret.. Eleştiri yahut gönderme değil savunulacak tarafı yok maalesef"

"Yakışmadı hem de hiç.."

"Hiç yakışmadı. Beşiktaş'a layık olun biraz. Yıllardır eleştirdiğiniz 12numara vb sitelerden ne farkınız kaldı şimdi? Bence özür dileyin ve silin bu twiti.."

"Ama bu çok çirkin değil mi???"

"Seviyeyi hangi ara bu kadar düşürdünüz ?"

"Beşiktaşlıyım böyle şeylere gerek yok. Madem Efendi Beşiktaşız efendi olalım"

"cevabı sahada aldılar. bu onlara yeter."

"Gerek yok böyle şeylere,her türlü goygoy yapılır ama insanı farklı türlere büründüren,rencide eden,antipatik paylaşımlara gerek yok bence,bizi düşürür."

"Bu üslup beşiktaşa yakışmaz aynısı bize yapılsa üzülürüz."