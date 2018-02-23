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bir seri yakalamalıyız

Trabzonsporlu yıldız, “ bir seri yakalarsak dengeleri değiştiririz... Henüz oynanmamış 12 maç var” dedi.

Yeni bir seri yakalamalıyız
Trabzon'un tecrübeli oyuncularından Olcay Şahan, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Olcay, "Önümüzde 12 maç var. Daha bitmiş birşey yok. Zirvenin 13 puan gerisinde olabiliriz ama bu ligde her an herşey değişebiliyor. Avrupa Kupaları'na katılmak için son ana kadar savaşacağız" diye konuştu

ÇIKIŞ YOLUNU BULACAĞIZ
OLCAY, "Son haftalardaki kayıplar bizleri çok üzdü. Biz iyi bir ekibiz ve yapacağımız yeni bir seriyle dengeleri değiştirebiliriz. Son 6 maçta kazanamadık ama bu durumdan çıkış yolu bulacağız" dedi.

ALANYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
TECRÜBELİ futbolcu, "Alanyaspor ile oynayacağımız çok önemli maç var. Öncelikle tüm hesaplarımızı bu maçı kazanmak üzerine yaptık. Bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Gelecek haftalar için karşısında alacağımız sonuç bize ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.
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