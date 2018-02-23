Yeni bir seri yakalamalıyız

Trabzon'untecrübeli oyuncularındanOlcay Şahan, AytemizAlanyaspor maçıöncesi açıklamalardabulundu. Olcay, "Önümüzde12 maç var.Daha bitmiş birşey yok.Zirvenin 13 puan gerisindeolabiliriz amabu ligde her an herşeydeğişebiliyor. AvrupaKupaları'na katılmakiçin son ana kadar savaşacağız"diye konuştu
ÇIKIŞ YOLUNU BULACAĞIZ OLCAY, "Son haftalardaki kayıplar bizleri çok üzdü. Biz iyibir ekibiz ve yapacağımızyeni bir seriyledengeleri değiştirebiliriz. Son 6 maçta kazanamadık ama bu durumdan çıkış yolu bulacağız" dedi.
ALANYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ TECRÜBELİ futbolcu, "Alanyaspor ile oynayacağımız çok önemli maç var. Öncelikletüm hesaplarımızıbu maçıkazanmak üzerineyaptık. Bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Gelecek haftalar için Alanyaspor karşısında alacağımız sonuç bize ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.
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