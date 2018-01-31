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Eto’o ’da

, Kamerunlu forvetle 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Samuel Eto’o bugün imzayı atacak

Eto’o Konyaspor’da
'dan bomba transfer... Yeşil- Beyazlılar adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Antalyasporlu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 36 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün 2.5 yıl için Konya'dan 5 milyon Euro alacağı, Antalyaspor'a ise bonservis ödenmeyeceği öğrenildi. Eto'o'nun bugün saat 15.00'te resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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