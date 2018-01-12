Sturridge Fener'e çok yakın

Santrfor mevkine Daniel Sturridge'ıtransfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. ilk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi NewcastleUnited, kulübün satılması gündeme gelince transferden geri adım atmıştı... Son gelişme ise Celtic konusunda yaşandı. Sporx.com'un servis ettiği haberde Celtic'in şimdilik bu transferi askıya aldığı sezon sonunda tekrar masaya yatıracağı ifade edildi.
CELTİC TEKLİFİNİ ASKIYA ALIYOR İskoç ekibi Celtic, yıldız forveti Moussa Dembele'yiPremier Lig'den Brighton'a satmak için el sıkışmış, yerini de Liverpool'dan Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi. Bu gelişme de Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü.
SATIN ALMA OPSİYONU DA İSTENECEK Yaşanan bu iki gelişme de Fenerbahçe için ciddi avantaj oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı- Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıyla Liverpool ile masaya oturacak. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için çaba sarfedecek. Sturridge'in transferini Kocaman'ın istediği ifade ediliyor.
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