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Sturridge Fener'e çok yakın

Celtic, Moussa Dembele’yi Brighton’a gönderip Sturridge’yi almayı planlıyordu. Ancak Dembele ini sezon sonuna erteledi. transferde yalnız kaldı

Sturridge Fenere çok yakın
Santrfor mevkine Daniel Sturridge'ı etmek isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. ilk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi Newcastle United, kulübün satılması gündeme gelince transferden geri adım atmıştı... Son gelişme ise Celtic konusunda yaşandı. Sporx.com'un servis ettiği haberde Celtic'in şimdilik bu transferi askıya aldığı sezon sonunda tekrar masaya yatıracağı ifade edildi.

CELTİC TEKLİFİNİ ASKIYA ALIYOR
İskoç ekibi Celtic, yıldız forveti Moussa Dembele'yi Premier Lig'den Brighton'a satmak için el sıkışmış, yerini de Liverpool'dan Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi. Bu gelişme de Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü.

SATIN ALMA OPSİYONU DA İSTENECEK
Yaşanan bu iki gelişme de Fenerbahçe için ciddi avantaj oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı- Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıyla Liverpool ile masaya oturacak. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için çaba sarfedecek. Sturridge'in transferini Kocaman'ın istediği ifade ediliyor.
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