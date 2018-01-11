Cep Herkülü’nün adı yaşatılacak

İstanbul Avcılar Belediye Meclisi dün, 18 Kasım 2017'de vefat eden "Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin ilçedeki bir parka verilmesini kararlaştırdı. Belediye Başkanı Handan Toprak, "Avcılarlı bir hemşehrimiz olan Süleymanoğlu, ülkemizi dünyada onurla temsil etmiş, çok büyük başarılara imza atmıştır. Yeni zaferlere imza atmak için Avcılar'da yaşayan gençleri ve çocukları desteklemeye hazırız" dedi.
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