Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li vekilin “Halkın mutfağında tüp boş” sözlerine Bakan Alparslan Bayraktar tek cümleyle yanıt verdi: “Evet, çünkü doğalgaz kullanıyorlar.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında 282'si karada, 18'i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu çalışmalarımızın sonucu olarak petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bayraktar, madenciliğin ekonomik güvenliğin, sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Bakan Bayraktar, aramadan üretime kadar her aşamada modern teknolojilerden yararlanarak etkin, şeffaf ve güvenilir denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2024'te aylık ortalama 774 olan denetim sayısının bu yıl 806'ya yükseldiğini belirten Bayraktar, "Bu denetimlerin sonucunda yılın ilk 10 ayında 1323 firmaya idari para cezası uyguladık, 2 bin 43 faaliyet durdurma kararı aldık." dedi.

Madencilik sektörünün 2002 yılında 116 milyar lira olan hacmini 2024'te 525 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Bayraktar, maden ihracatının da 7 kat artarak 6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bor madeni satışında geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık gelirle rekor kırdıklarını belirten Bayraktar, Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesiste lityum karbonat üretiminin başladığını, yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumunun sürdüğünü bildirdi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN DOĞAL KAPAK

Komisyondaki görüşmeler sırasında renkli anlar da yaşandı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, toplantıya küçük bir tüp ile gelerek "Halkın mutfağında tüp maalesef boş" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar ise gülümseyerek, "Evet, çünkü doğalgaz kullanıyorlar; tüpe gerek yok." yanıtını verdi.

