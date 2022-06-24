E-devlet 4A emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama! SGK emekli olabilir yazısı nasıl alınır?

E-Devlet Emeklilik Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?
e-devletten emeklilik müracaatı işleminin gerçekleştirilebilinmesi için öncelikle e-devlet sistemine girilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesine geçiş yapılması gereklidir. Daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlığına tıklanması gereklidir. Burada, başvuru yapılmış olan herhangi bir durumun sonuca ulaşıp ulaşmadığı bilgileri ile beraber işlemin hangi durumda olduğu bilgisi de yer alır.
4A Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için, kişilerin prim günleri ve yaşları dolduktan sonra gerekli olan tüm evrakları toplayarak Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapmaları gereklidir. Yapılan başvuru incelendikten sonra eğer onaylanmasında herhangi bir sorun görülmezse, başvuru sahipleri 4A kapsamında emekli olabilirler.
Emekli Olabilmek İçin Nasıl Başvuru Yapılır?
Emekliliğe ayrılabilmek için güncel olarak izlenebilecek iki farklı yol vardır. Kişiler, sigorta türleri fark etmeksizin emeklilik başvurularını online olarak e-devlet üzerinden veya şahsi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ile beraber gerçekleştirebilirler. Yüz yüze, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmek istenen başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz halde teslimi zorunludur. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belge doğrulukları otomatik olarak kabul edildiği için herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur.
4A Emeklilik İşlemleri Ne Kadar Sürer?
4A ile emekli olacak kimselerin başlatmış oldukları emeklilik işlem süresi, 15 gün ile 3 ay arasında değişiklik gösterir. Bu süre çok nadiren 15 günün altına inerken, 3 ayın üzerine genelde çıkabilir. Yoğunluğa bağlı olarak değişen bu durum ile beraber kişiler, emeklilik işlemlerinin bu süre zarfı boyunca takip edebilirler.
SGK Emekli Olabilir Yazısı Nasıl Alınır?
Emekli olabilir yazısının alınabilinmesi için kişilerin öncelikle çalışanların prim günlerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gereklidir. Prim günleri ile beraber yaşlarını da doldurmuş, yani emekli olma hakkını kazanmış olan kişilere "Emekli Olabilir" yazısı verilir.