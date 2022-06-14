SGK ve Bağkur'lu bugün ne zaman emekli olur? Emekli olabilmek için prim gün sayısı kaç olmalı? Emeklilik hesaplama robotu

Emeklilik Hesaplama Robotu Nedir?
Emeklilik hesaplama robotu sistemi,ne zaman emekli olacağını merak eden kişilerin sigorta başlangıçları ve yaşlarını girmelerinden sonra emeklilik tarihlerinin ne zaman dolacağını net bir şekilde görmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, günümüzde birçok farklı site üzerinden kullanılabilir ve kişiler çalışmaya devam ettikleri sürece de kendileri için doğru sonuçlar verir.
Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?
Emekli olduktan sonra emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden kişiler, emekli olana kadar çalışma sürelerine ve çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmiş olan primlere göre emekli maaşı hesaplamalarını kolaylıkla yapabilirler. Emekli olunmasından sonra maaş alan kişilerin maaşları, belirli tarihlerde gelen zamlara göre değişir. Bu nedenle zam aylarında maaş alacak olan kişilerin bu duruma dikkat etmeleri gereklidir.
Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Emeklilik yaşının hesaplaması, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında yer alan bir robot sayesinde yapılabilir. Emekli olmak isteyen ancak emekli olabilmesi için kaç yaşını doldurması gerektiğini bilmeyen kimselerin sisteme vermeleri gerekli bilgiler şöyle sıralanmıştır:
• Cinsiyetiniz
• Malüliyetiniz Var mı ?
• Doğum Tarihiniz
• Erken Yaşlanma Var mı ?
• Hizmete Başlama Tarihiniz
• SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
• Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
• Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
• Fiili Gün Sayınız
• Yurtdışı Gün Sayınız
• 3600 Günün Doldurulduğu Tarih
Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra, Gönder butonuna basılarak hızlı ve kolay bir şekilde emeklilik yaşı hesaplaması yapılabilir.
SGK Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?
4A kapsamında emekli olacak kişilerin alacakları maaşların ne kadar olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olan bir tablo yardımı ile hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde emekli olacak kimselerin doldurmaları gereken bilgiler ise şunlardır:
• TC Kimlik Numarası
• SSK Sicil Numarası
• Baba Adı
• Nüfus İl
• Doğum Tarihi
Sadece bu bilgilerin verilmesi, SGK maaş hesaplamasının yapılabilmesi için yeterlidir. Emekliliğine çok zaman olan kişiler, bu sorguyu yapmalarından sonra emeklilik tarihlerine daha yakın bir süre içinde yeniden sorgu işlemini yapmalılardır.