Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 14.06.2022 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2022 15:39
    ABONE OL

    SGK ve Bağkur'lu bugün ne zaman emekli olur? Emekli olabilmek için prim gün sayısı kaç olmalı? Emeklilik hesaplama robotu

    Emekli olma süreleri, günümüzde kişilerin cinsiyetlerine, sigorta türlerine, çalıştıkları gün sayısına ve yaşlarına göre değişiklik gösterir. Emekli olmak isteyen kişilerin mutlaka prim günü ve yaş şartını yerine getirmeleri gereklidir. Kimin hangi yılda veya ne kadar süre sonra emeklilik hakkının doğacağı belirlenmiş bazı şartlara göre değişiklik gösterir. Emeklilik yaşının hesaplaması, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında yer alan bir robot sayesinde yapılabilir. Peki SGK-SSK ve Bağkur'lu bugün ne zaman emekli olur? İşte emeklilik hesaplama robotu

    takvim.com.tr
    SGK-SSK ve Bağkur’lu ne zaman emekli olur? Emeklilik hesaplama robotu

    Emeklilik Hesaplama Robotu Nedir?

    Emeklilik hesaplama robotu sistemi,ne zaman emekli olacağını merak eden kişilerin sigorta başlangıçları ve yaşlarını girmelerinden sonra emeklilik tarihlerinin ne zaman dolacağını net bir şekilde görmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, günümüzde birçok farklı site üzerinden kullanılabilir ve kişiler çalışmaya devam ettikleri sürece de kendileri için doğru sonuçlar verir.

    Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

    Emekli olduktan sonra emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden kişiler, emekli olana kadar çalışma sürelerine ve çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmiş olan primlere göre emekli maaşı hesaplamalarını kolaylıkla yapabilirler. Emekli olunmasından sonra maaş alan kişilerin maaşları, belirli tarihlerde gelen zamlara göre değişir. Bu nedenle zam aylarında maaş alacak olan kişilerin bu duruma dikkat etmeleri gereklidir.

    Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

    Emeklilik yaşının hesaplaması, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında yer alan bir robot sayesinde yapılabilir. Emekli olmak isteyen ancak emekli olabilmesi için kaç yaşını doldurması gerektiğini bilmeyen kimselerin sisteme vermeleri gerekli bilgiler şöyle sıralanmıştır:
    • Cinsiyetiniz
    • Malüliyetiniz Var mı ?
    • Doğum Tarihiniz
    • Erken Yaşlanma Var mı ?
    • Hizmete Başlama Tarihiniz
    • SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
    • Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
    • Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
    • Fiili Gün Sayınız
    • Yurtdışı Gün Sayınız
    • 3600 Günün Doldurulduğu Tarih
    Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra, Gönder butonuna basılarak hızlı ve kolay bir şekilde emeklilik yaşı hesaplaması yapılabilir.

    SGK Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

    4A kapsamında emekli olacak kişilerin alacakları maaşların ne kadar olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olan bir tablo yardımı ile hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde emekli olacak kimselerin doldurmaları gereken bilgiler ise şunlardır:
    • TC Kimlik Numarası
    • SSK Sicil Numarası
    • Baba Adı
    • Nüfus İl
    • Doğum Tarihi
    Sadece bu bilgilerin verilmesi, SGK maaş hesaplamasının yapılabilmesi için yeterlidir. Emekliliğine çok zaman olan kişiler, bu sorguyu yapmalarından sonra emeklilik tarihlerine daha yakın bir süre içinde yeniden sorgu işlemini yapmalılardır.

        Emekli Olabilmek İçin Prim Gün Sayısı Kaç Olmalı?

        Emekliliğe gerekli prim gün sayısı, birçok farklı etkene göre değişiklik gösterir. SGK kapsamında çalışan erkeklerin emekli olabilmeleri için en az 5.000 prim gününe ihtiyaçları vardır. Bununla beraber de kendilerinden 55 yaşını doldurmaları şartını yerine getirmeleri istenir. Ancak kadınlar için belirlenmiş olan gün ve yaş sınırı, daha farklıdır. Hem kadın hem de erkeklerin emekli olabilme yaşları, günümüzde doğum yılları ile sigorta başlangıçlarına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, prim günü hesaplamalarının doğru ve dikkatli yapılması gereklidir.

        5000 İş Günü Kaç Yıl Eder?

        5000 iş gününün yıl karşılığı, yaklaşık olarak 18'dir. Ancak, sigorta girişleri her ne tarih olursa olsun, emekli olmak isteyen kişilerin mutlaka 25 çalışma yılını doldurma zorunlulukları mevcuttur. Çalışan kişiler, 5000 çalışma gününü doldurmalarından sonra 25 yılı da doldurmak durumundadırlar. Eğer doldurmazlarsa kendilerine emeklilik hakkı verilmeyecektir. Bu nedenle de sigorta girişlerine göre doldurmaları gereken gün sayısına dikkat etmeleri gerekir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uzay Vatan mücadelesi
        Haberler SGK SGK ve Bağkur'lu bugün ne zaman emekli olur? Emekli olabilmek için prim gün sayısı kaç olmalı? Emeklilik hesaplama robotu
            SON DAKİKA