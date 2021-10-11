Bu tarihe dikkat! Herkes bunu merak ediyor! Emeklilik hakları yok! 5675 ve 3600 gün prim ödeme...

3600 gün emeklilik hesaplaması yapılırken 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 senelik sigortalılık süresi, kadın 50, erkek 55 yaş ve 3600 gün prim adedi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılıyor. 23 Mayıs 2002'de öngörülen şartları yerine getirmeyenler, bu şartları yandaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda maaşa hak kazanacak. Özel ya da kamu kurumlarında çalışıp lüzumlu olan prim gün ve prim miktarına sahip olanlar devlet doğrultusundan tespit edilen yaşa ulaşıldığında emekli olabiliyor. SGK uygulamalar portalı ile ne vakit emekli olabilirim sorgulaması gerçekleştirmek çok kolay. 4A, 4B, 4C'li çalışanların emeklilik verileri SGK programları ile mümkün.
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Soru: 1 Temmuz 1970 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 1988 olup 4250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 3600 günden yararlanabilir miyim? Ferhat HÖNÜL
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 1125 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak; askerlik sürenizi borçlanıp ayrıca 585 gün de prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlamanız mümkün. 3600 günle 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olma hakkınız da bulunuyor.
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54 YAŞINIZI DOLDURMALISINIZ
Soru: 3 Haziran 1974 doğumluyum. 18 Eylül 1989'da stajyer olarak ilk sigortam, 1 Eylül 1993'te de normal sigortam başladı. Bugüne kadar toplam 6429 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Doğan KİRİŞ
Cevap: Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1993'teki başlangıcınıza göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim koşulunu sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Haziran 2028'de emekli olabilirsiniz.