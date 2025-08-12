Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!

En düşük emekli aylığı ödemesi Temmuz ayı itibariyle 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında aylık oranına göre en az 25 bin 321 lira ödeniyor.

EN AZ NE KADAR ÖDENİYOR?

HEM EŞTEN HEM ANNE - BABADAN KİMLER AYLIK ALABİLİYOR

2008 yılı öncesinde farklı kurumlarda olmak şartıyla hem yetim hem de dul aylığı alınabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi. Tek maaş alınabiliyor.

Çift maaş (AA)

ÜÇ MAAŞ İMKANI KİMLERE VAR?

Eşi vefat eden bir kişi, kendisi de emekli ise çift maaş alabiliyor. Bu kişi eğer çalışmaya devam ediyorsa üçüncü geliri de iş yerinden elde ediyor.

