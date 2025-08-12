Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda en önemli destek, eş ve çocuklara bağlanan ölüm aylığı oluyor.
EŞTEN ÖLÜM AYLIĞINI NASIL ALINIR?
Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor. Fakat kişi emekli ise ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor.
AYLIK İÇİN NE KADAR PRİM LAZIM?
Aylık için en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.
EN AZ NE KADAR ÖDENİYOR?
En düşük emekli aylığı ödemesi Temmuz ayı itibariyle 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında aylık oranına göre en az 25 bin 321 lira ödeniyor.
HEM EŞTEN HEM ANNE - BABADAN KİMLER AYLIK ALABİLİYOR
2008 yılı öncesinde farklı kurumlarda olmak şartıyla hem yetim hem de dul aylığı alınabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi. Tek maaş alınabiliyor.
ÜÇ MAAŞ İMKANI KİMLERE VAR?
Eşi vefat eden bir kişi, kendisi de emekli ise çift maaş alabiliyor. Bu kişi eğer çalışmaya devam ediyorsa üçüncü geliri de iş yerinden elde ediyor.
