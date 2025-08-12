SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanırken, bazı hallerde ikinci, hatta üçüncü maaş imkanı bulunuyor. Peki kim, çift maaş alabiliyor? İşte detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda en önemli destek, eş ve çocuklara bağlanan ölüm aylığı oluyor.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

EŞTEN ÖLÜM AYLIĞINI NASIL ALINIR?

Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor. Fakat kişi emekli ise ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

AYLIK İÇİN NE KADAR PRİM LAZIM?

Aylık için en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

EN AZ NE KADAR ÖDENİYOR?

En düşük emekli aylığı ödemesi Temmuz ayı itibariyle 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında aylık oranına göre en az 25 bin 321 lira ödeniyor.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

HEM EŞTEN HEM ANNE - BABADAN KİMLER AYLIK ALABİLİYOR

2008 yılı öncesinde farklı kurumlarda olmak şartıyla hem yetim hem de dul aylığı alınabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi. Tek maaş alınabiliyor.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

ÜÇ MAAŞ İMKANI KİMLERE VAR?

Eşi vefat eden bir kişi, kendisi de emekli ise çift maaş alabiliyor. Bu kişi eğer çalışmaya devam ediyorsa üçüncü geliri de iş yerinden elde ediyor.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...