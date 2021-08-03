SSK emeklilik sorgulama T.C. kimlik no ile nasıl yapılır? SGK SSK sorgulama işlemi şifresiz yapılabilir mi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Sigortalı çalışan vatandaşlar emekli olacağı günü merakla bekliyor ve şifresiz nasıl öğrenileceğini merak ediyor. 4A(SSK), 4B(BAĞ-KUR) ve 4C(Emekli Sandığı) SSK sorgulama işleminin nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
SSK EMEKLİLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
SSK'ya bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı ve diğer sandıklara ait gün sayısı varsa bu gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde girmeliler. https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden SSK emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
4A Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!
4B Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!
4C Hizmet Dökümü Almak İçin TIKLAYINIZ!
BAĞ-KUR İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA
BAĞ-KUR' a bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada maluliyet durumu, yurt dışı borçlanması gibi bilgileri eksiksiz olarak girmeliler. https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do adresinden BAĞ-KUR emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
EMEKLİ SANDIĞI İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA
Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışan kişiler de linke tıkladıktan sonra açılan sayfada tüm hizmetlerini eklemeleri gerekir. Bu adımlardan sonra emeklilik zamanı sorgulamasını yapmış olursunuz. https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresinden Emekli Sandığı emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.