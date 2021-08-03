SSK emeklilik sorgulama T.C. kimlik no ile nasıl yapılır? SGK SSK sorgulama işlemi şifresiz yapılabilir mi?

T.C KİMLİK NO İLE SGK SSK SORGULAMA

TC kimlik no ile SSK sorgulama şifresiz işlemde; kişinin hangi iş yerlerinde çalıştığı, ne süre ile çalıştığı, iş değişiklikleri ve iş yerlerinin yatırdığı prim miktarları ayrıntılı olarak öğrenilebiliyor. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Merkezi'nin sayfasına girilmelidir.

Görüntülenen ekranda, istenen bilgileri eksiksiz doldurmalısınız. Kişinin uyruğu, TC kimlik numarası, nüfus kağıdı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve kişinin doğum yılı gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler de uyruklarını ve ikamet tezkere numarasını yazmalıdır. Güvenlik kodu istenen kutuya, tam kutunun yanında bulunan harfler ve rakamlar yazılmalıdır. Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girildikten sonra "Sorgula" yazan yere tıklandığında, ekrana istediğiniz tüm bilgiler ve dökümler gelecektir.

SGK-SSK Sorgulama; SGK-SSK sorgulama işlemini yapabilmek için iki çeşit yol kullanabilirsiniz. Bu iki yoldan bir tanesi E-SGM sayfası üzerinden SGK-SSK sorgulama işlemidir. Diğeri ise E-Devlet sistemi üzerinden yapılan SGK-SSK sorgulama işlemidir. E-Devlet sistemi sizden işlem yapabilmeniz için şifre isteyecektir. Şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında edinebilirsiniz.