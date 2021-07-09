SGK (SSK) peş peşe açıkladı! 10 günden az çalışanlar dikkat! Artık emeklilik için...

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak?

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar "EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM" ile Kuruma müracaat edecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar "www.turkiye.gov.tr" uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler "e-hizmetler" menüsünden "SGK"yı seçerek "4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama" ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. "www.turkiye.gov.tr" uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca "EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM" düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp "5510" kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini "5510" kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini "5510" kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme'ye açık olması gerekmektedir.

Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, "www.turkiye.gov.tr" uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL'leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebileceklerdir.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Eksik primi olan kişinin yaş dolayısıyla emekli olabilmesi için kişinin ilk defa sigortalı olarak işe başladığı gün esas alınır. Yani, eksik primi olanın emekli olabilmesi için kişinin sigorta giriş tarihi etkilidir.

Sigortalı olarak kadın erkek fark etmeksizin kişinin ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan olanlar 3600 gün ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra emekli olabiliyor. Bu koşulları yerine getiren kişinin emekli olma yaşı ise kadınlarda 50, erkeklerde 55'tir.

İlk işe giriş tarihi (1999'dan önce), prim günü (3600) ve hizmet süresini (15 yıl) tamamlayan kadınların emeklilik yaşı şu şekildedir:

23 Mayıs 2002 öncesi 50 yaş,

24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2008 arası 52 yaş,

24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 54 yaş,

24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 56 yaş,

24 Mayıs 2011 ve sonrası 58 yaş.

Erkeklerde emeklilik yaşı şu şekildedir:

22 Mayıs 2002 öncesi 55 yaş,

24 Mayıs 2005 -23 Mayıs 2005 56 yaş,

24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 57 yaş,

24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 58 yaş

24 Mayıs 2011 -23 Mayıs 2014 59 yaş,

24 Mayıs 2014 sonrası 60 yaş.

AZ PRİMLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Az primle emeklilik ancak 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK'lılarda 4500 gün primle mümkündür. Bu tarihler arası işe girenler SSK'lı 4500 günle emekli olabilmesi için 25 yıllık hizmet süresini tamamlaması ve kadınlar için 58 yai, erkekler için 60 yaş şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur'lunun az primle emekli olabilmesi için 5400 gün prim ödemiş olmak ve kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaşını doldurmak gerekmektedir.