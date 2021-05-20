4C Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

4C emekli aylığı hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır:

4C emekli maaşı hesaplama işlemi E- Devlet üzerinden yapılmaktadır.

4C kamu çalışanlarını kapsayan bir sigorta prim türüdür.

Kamu çalışanları için yapılan hesap türleri değişken olmaktadır, birçok farklı şekilde hesaplama işlemi yapılmaktadır.

4C maaşını hesaplama için ttps://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sorgulama talebinde bulunabilirsiniz.

4C emeklilik sorgulama işlemi için gerekli bilgiler şu şekildedir:

Derece aşaması belirtilmesi gereklidir.

Dereceler en az birden on beşe kadardır.

Kademe aşaması belirtilmesi gereklidir.

Kademeler en az birden dokuza kadardır.

Ek gösterge kısmının doldurulması gereklidir.

Makam bilgilerinin doldurulması gereklidir.

Temsil bilgilerinin doldurulması gereklidir.

Görev tazminat göstergesi kısmının doldurulması gereklidir.

Hizmet yılı belirtilmesi gereklidir.

Hizmet ayı belirtilmesi gereklidir.

Kıdem yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.

İkramiye yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.

Aylık tarihi belirtilmesi gereklidir.

Pay ve payda kısımlarının belirtilmesi gereklidir.

Kıdemli tazminat ek gösterge kısmının eksiksiz doldurulması gereklidir.