SGK sicil no nedir? SGK sicil numarası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıları birbirinden ayırmak için bu bilgiyi kullanıyor.
SİCİL NO NEDİR?
Emeklilik sicil no Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalanmış çalışanların adına verilen bir numaradır. Bu numara sayesinde SGK sigortalılarını sınıflandırır, onları tanımlar ve sigortalılara dair bilgiler bu numaraya kaydedilir ve sigortalılar dair bütün işlemler bu sicil numarası üzerinden yapılır.
SİCİL NO NASIL SORGULAMA
Emeklilik sicil no sorgulaması online olarak sadece E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden bunu SGK'nın kendi yürüttüğü bir sayfadan yapabiliyorduk ancak artık SGK ile ilgili bütün işlemler online olarak yalnız E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için de öncelikli olarak (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) bağlantı linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında emeklilik tescil bilgileriniz arasında emeklilik sicil numaranızı görüntüleyebilirsiniz.
Emeklilik sicil numaranız sigorta türünüze göre isim alır. Yani 4A, 4B ve 4C olarak bütün sigortalılar devlet tarafından sınıflandırılmıştır. Siz hangi sigortalı türünü giriyorsanız açılan sayfada ilgili sekmeyi tıklamanız gerekmektedir. Örneğin, 4B Tescil Bilgileri yazan sütuna tıklarsanız 4B tescil bilgileriniz çıkacaktır. Kendinize uygun sütunu seçtiğinizde ise 4A Sicil No, 4B Sicil No veya 4C Sivil No olarak adlandırılmış kısımdaki numara sizin emeklilik sicil numaranızdır.