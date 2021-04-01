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    • SGK
    • 01.04.2021 19:35
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    • 01.04.2021 19:35
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    Yüzbinlerce kişi ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hem sigortalı vatandaşlara hem de tüm işyeri sahiplerine sicil no veriliyor ve prim borçlarını öğrenmek, ödemek gibi önemli işlemleri halledebilmek için bu bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla işlemi de gündemden düşmüyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

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    SGK sicil no nedir? SGK sicil numarası sorgulama nasıl yapılır?

    SGK sicil no nedir? SGK sicil numarası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıları birbirinden ayırmak için bu bilgiyi kullanıyor.

    SİCİL NO NEDİR?

    Emeklilik sicil no Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalanmış çalışanların adına verilen bir numaradır. Bu numara sayesinde SGK sigortalılarını sınıflandırır, onları tanımlar ve sigortalılara dair bilgiler bu numaraya kaydedilir ve sigortalılar dair bütün işlemler bu sicil numarası üzerinden yapılır.

    SİCİL NO NASIL SORGULAMA

    Emeklilik sicil no sorgulaması online olarak sadece E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden bunu SGK'nın kendi yürüttüğü bir sayfadan yapabiliyorduk ancak artık SGK ile ilgili bütün işlemler online olarak yalnız E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için de öncelikli olarak (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) bağlantı linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında emeklilik tescil bilgileriniz arasında emeklilik sicil numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

    Emeklilik sicil numaranız sigorta türünüze göre isim alır. Yani 4A, 4B ve 4C olarak bütün sigortalılar devlet tarafından sınıflandırılmıştır. Siz hangi sigortalı türünü giriyorsanız açılan sayfada ilgili sekmeyi tıklamanız gerekmektedir. Örneğin, 4B Tescil Bilgileri yazan sütuna tıklarsanız 4B tescil bilgileriniz çıkacaktır. Kendinize uygun sütunu seçtiğinizde ise 4A Sicil No, 4B Sicil No veya 4C Sivil No olarak adlandırılmış kısımdaki numara sizin emeklilik sicil numaranızdır.

        SGK Sicil No Açılımı

        26 haneden oluşan SGK sicil numarası açıklaması. "2" işyerinin sürekli olarak faaliyette ve özel sektörde olduğunu vurgulayan bir koddur. Fakat özel sektörde geçici ihalesi olan bir iş yada bir bina inşaatıysa"4" rakamı ile başlar. Resmi nitelikte olan devamlı işyerlerinin sicil numarası"1" ile geçici nitelikte olan resmi işyerlerininki ise "3" rakamı ile başlar. "4941" işletmenin faaliyet kodu yani nace kodudur. Vergi dairesindeki veya ticaret sicil deki faaliyet koduna uygun olması lazımdır. "01 ve 01 sayıları eski ve yeni olan şube kodlarıdır. "9999999" 7 sayıdan oluşan SGK işyeri sicil numarasıdır.

        "034" işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenli Merkezinin il kodudur. "05" yine işverenin Sosyal Güvenlik Merkezinin ilçesini belirten koddur. "61" kontrol numarasıdır. "000" Taşeron numarasıdır. Ana dosya "000" olarak geçer. Fakat altında taşeron varsa tescil sırasına göre 001 veya 002 gibi devam edip gider.
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