Nükhet Duru bambaşka konsepti ile sahne aldı

Nükhet Duru, önceki akşam İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanda sahne aldı. "Bambaşka Bir Nükhet Duru" konseptli konseriyle sahneye çıkan şarkıcı, zengin repertuarındaki şarkılarla, sahne şovları ve kıyafetiyle izleyenleri mest etti.

