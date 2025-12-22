33 milyon euro ücretle transfer oldu! Yeşil sahada değil Bebek'te görüntülendi

Galatasaray Trabzonspor'dan 33 milyon euro ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin, "Şampiyon olacak mısınız?" sorusuna, "İnşallah olacağız" diye cevap verdi. Aracının plakasının ise 61 ile başlaması dikkatlerden kaçmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN