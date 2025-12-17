Serdar Aziz ailesiyle görüntülendi! İstinye’de yeni yıl alışverişi

Ünlü futbolcu Serdar Aziz, eşi Tuğçe Aziz önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Aziz ailesi, yeni yıl öncesi keyifli bir gün geçirdi. Önce bir restoranda hep birlikte yemek yiyen aile, alışveriş turuna çıktı. Samimi ve mutlu halleriyle objektiflere yansıyan Serdar Aziz ve eşi, "Mutlu yıllar" diyerek yeni yıl için güzel dileklerini paylaştı. Aile saadetiyle beğeni toplayan Aziz ailesi, alışverişin ardından AVM'den ayrıldı.

