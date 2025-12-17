Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun alışverişte!

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Köstendil, "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık. Ailece güzel bir gün geçirdik" diyerek gülümsedi. Samimi halleri ve enerjileriyle dikkat çeken ünlü çift, kısa sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

