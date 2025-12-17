Annelik onu çok değiştirdi! 'Boğazım düğümleniyor'

Songül Öden, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Annelik sürecinden bahseden Öden, "Annelik muazzam gidiyor, çok keyifli ilerliyorum. Babasına da benziyor, benim babama da benziyor" dedi. "Annelik sizde neler değiştirdi?" sorusuna ise Öden, "Galiba daha az korkuyorum, daha duygusallık oldu. Anlık konuşma yaparken bazen boğazım düğümleniyor, o garip oldu. Ben çok sulu göz değildim, daha da duygusallaştım" yanıtını verdi.

Haber: Aydın Hamza