İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor

28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda verdikleri bebek müjdesiyle takipçilerini sevindirmişti. İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Ural Kaspar ile İrem Helvacıoğlu, kızlarına Sora adını verdi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADILAR

15 Ekim'de kızlarını kucağına alan Kaspar, "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde'' ifadelerini kullanmıştı. İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çiftinden üzücü bir haber geldi. Çift, iddiaya göre anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Çiftin, boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden henüz açıklama gelmedi.