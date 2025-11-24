İsmail Demirci ile Hande Soral yılbaşı festivalinde: Ali’yle keyifli aile turu!
OYUNCU çift İsmail Demirci ile Hande Soral, önceki gün oğulları Ali’yle birlikte Zincirlikyu’da yılbaşı festivaline katıldı. Demirci, “Ali’yi gezdirmeye geldik, çok güzel zaman geçiriyoruz” diyerek ailece objektiflere poz verdi.
Giriş Tarihi:
