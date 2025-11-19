Simge Sağın stadyumları sallayan şarkısını ve İcardi iddialarını anlattı!

SIMGE Sağın, önceki gün bir programa konuk oldu. Simge, yıllar sonra yeniden patlama yapan "Aşkın Olayım" şarkısıyla ilgili süreçte yaşananları anlattı. Şarkının stadyumlara düşmesini "Beklemediğim bir evren hediyesi" olarak nitelendirirken Sağın, İcardi ile ilgili çıkan aşk haberlerini de şöyle yorumladı, "Ortada bir aşk hikâyesi yoktu. Ama bu iş şarkıya da, İcardi'ye de bambaşka bir enerji kattı. İcardi'nin daveti üzerine şampiyonluk kutlamasına gittim. İcardi'yi sadece orada bir defa gördüm. Benim onunlaile hiçbir alakam olmadı. İnsanlar neden böyle yakıştırdılar anlayamadım."

