Aslı Bekiroğlu’ndan "set" itirafı: “Depresif insanları hayatımdan çıkarıyorum”

Aslı Bekiroğlu, önceki gün A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu.



Programda samimi açıklamalar yapan Bekiroğlu, "Mutsuz ortamlarda bulunmuyorum, depresif insanları hayatımdan kolay çıkarıyorum. İnsan ayırmam o yüzden daha samimi candan bulunurum. Mesela sette; çaycıya, makyöze kötü davranmak gibi egosal durumlar bende yoktur. Olanları görüyoruz ama neyin havası bu? Herkesin işi var. Kimse kimseye bağıramaz. İlk işlerimden birinde bir yönetmen "Sen neden set çalışanlarıyla yemek yiyorsun ya karavanda ya da bizle yiyeceksin" diye kızdı bana" ifadelerini kullandı.