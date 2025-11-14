ELIF Onay, yeni teklisi "İnatla" ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi Nurettin Çolak'a ait olan "İnatla", Elif Onay'ın özgün vokaliyle duygusal pop ve R&B arasında zarif bir denge kuruyor. Onay'ın yeni şarkısı "İnatla", bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Elif Onay’dan duygusal dönüş! Yeni teklisi “İnatla” bugün dijital platformlarda yayında!
