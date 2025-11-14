Elif Onay’dan duygusal dönüş! Yeni teklisi “İnatla” bugün dijital platformlarda yayında!

ELIF Onay, yeni teklisi "İnatla" ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi Nurettin Çolak'a ait olan "İnatla", Elif Onay'ın özgün vokaliyle duygusal pop ve R&B arasında zarif bir denge kuruyor. Onay'ın yeni şarkısı "İnatla", bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN