Limak Filarmoni Orkestrası büyüledi!

Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle 2017’de Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, sanatseverleri müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüyle buluşturuyor.

Limak Filarmoni Orkestrası, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserlerde İstanbul ve Ankara'da unutulmaz performanslara imza attı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ve Karadağlı soprano Tamara Radjenovic ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası'nı toplam 7 bine yakın sanatsever izledi. Yapılan konserlerin tüm geliri ise Limak Vakfı'nın fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları programından faydalanan mühendis kızların eğitimine aktarılacak.

