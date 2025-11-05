PODCAST CANLI YAYIN

Demet Şener: “Oğlum Real Madrid altyapısında, kızım İngiltere’de okuyor”

Demet Şener, “Yıldızlı Sohbetler” programında çocuklarının yurtdışındaki yaşamını ve estetikle ilgili gerçekleri anlattı.

Funda Karayel'in a para'da sunuculuğunu üstlendiği "Yıldızlı Sohbetler" programının bu haftaki konuğu Demet Şener oldu. Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer ile ilişkisinden estetiğe dair her şeyi a para'da anlattı. Başarılı model, bu ara İngiltere ve İspanya arası çok sık seyahat etmesini şöyle açıkladı; "Oğlum Real Madrid altyapısında oynuyor. İrem, Exeter Üniversitesi'nde medya iletişimi okuyor. Çocuklar gittikten sonra biraz yalnız kaldım ama ben de sık sık yanlarına gidiyorum. O yüzden sürekli ya İspanya'da ya İngiltere'deyim.

'DİŞİM VE DUDAĞIM YAPILDI'
Estetik hakkında konuşan Şener, "19-20 yaşlarında dudak dolgusu yaptırdım. O günden beri bendeki tek değişiklik sadece bu... Kaşım farklı alındı ve dişim yapıldı. Dişim, bir arkadaşımla uzun eşek oynarken duvara çarptım ve kırıldı. Onun dışında başka hiçbir yerimde estetik yok. Senede bir kere botoks yaptırırım. Cildime çok iyi bakarım, çok iyi beslenirim, çok iyi yaşarım" dedi.

Şener, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapıyor.

