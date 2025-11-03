PODCAST CANLI YAYIN

Açılışa ünlü akını: Yıldızlar Maslak'ta bulunan bir mekanın açılışına katıldı

Ünlü isimler Oktay Kaynarca, Hande Soral, İsmail Demirci, Sitare Akbaş, Berk Atan ve Aslıhan Karalar, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanın açılışına katıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ünlü isimler Oktay Kaynarca, Hande Soral, İsmail Demirci, Sitare Akbaş, Berk Atan ve Aslıhan Karalar, önceki akşam Maslak'ta bulunan bir mekanın açılışına katıldı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, "Yarışma çok güzel gidiyor. Bu işi severek yapıyorum. Yaptığımızın karşılığını da izlenme olarak aldığım için çok mutluyum'' dedi.


Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Hande Soral ve İsmail Demirci çifti de mekanı çok beğendiklerini dile getirdi. İsmail Demirci'ye 'Çiçek almak aklıma gelmiyor' açıklaması hatırlatıldı. Hande Soral gülerek, "İsmail aslında romantiktir. Bizim başka türlü romantiklik anlayışımız var. Biz birbirimizi çok düşünüyoruz, çiçek işin süsü püsü" dedi. Eşini savundu.

