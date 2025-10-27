Katy Perry ve Justin Trudeau Paris'te el ele" aşkın diplomasisi

Bazen dünya sahnesinde müzikle siyaset yollarını ayırır. Ama kalp, sahne tanımaz. Bu kez magazin dünyası da diplomasi çevreleri de aynı manşette buluştu: Katy Perry ve Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau. Her şey birkaç ay önce baş başa yedikleri bir akşam yemeğiyle başladı. O masadan sızan birkaç kare, tüm dünyayı karıştırmaya yetti.

Önce "Dostça bir buluşma" dendi, ardından Santa Barbara açıklarında bir yatta öpüşürken görüntülendiler. İkili, dün akşam Paris sokaklarında el ele yakalandı. Dürüst olalım; bu kareyi gördüğümüzde kim şaşırmadı ki? Siyasetin disipliniyle sahne ışıklarının çılgınlığı, aynı karede buluştu. Belki bu ilişki, bize çok şey söylüyor: Aşk, artık sınır tanımıyor.