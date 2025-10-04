19 yıllık evliliği ihanet bitirdi!

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman (58) ile country müzik yıldızı Keith Urban, 19 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Amerikan medyası da ayrılığın perde arkasını ortaya çıkardı. Çifte yakın kaynaklar "tüm işaretlerin Urban'ın başka bir kadınla birlikte olduğunu gösterdiğini" ifade ederken, Kidman'ın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını ancak "şoke olduğunu" söyledi. Kısa süre öncesine kadar evliliklerini kurtarmaya çalışan Kidman'ın ilişkiyi öğrendikten sonra boşanma davası için gerekli işlemleri başlattığı öne sürüldü. Urban'ın Kidman'a yazdığı şarkının sözlerini, 25 yaşındaki grup üyesi Maggie Baugh'a atıfta bulunacak şekilde değiştirdiği iddia edildi.