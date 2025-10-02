Dilan Deniz ayrılığı kaldıramadı! Kilo kampına girdi...

Manken ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz , özel hayatı ile gündemden düşmedi. 30 yaşındaki oyuncu uzun süredir de Rafael Cemo Çetin ile birlikteydi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, sürekli sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile paylaşım yapıyordu. Ayrılık acısı kilo verdirince kampa girdi (Takvim.com.tr)

Hatta çiftin yakında evlenecekleri bile söyleniyordu. Ancak Çıtak'ın bu ilişkisi de hüsranla noktalandı. Bir etkinliğe katılan güzel isim ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi (Takvim.com.tr)

8 KİLO VERMİŞTİ

30 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." dedi. Yaklaşık 8 kilo zayıflayan güzel oyuncu zayıflığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Kilo almak için kampa girdim. Sporla yaparak kilo almak istiyorum."



Dilan Çiçek Deniz, dijital platforma yayınlanacak bir proje için kamera karşısına geçtiğini söyledi.



1.77 kilo boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Deniz, eski haline dönmek için çabalıyor.