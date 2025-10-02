PODCAST CANLI YAYIN

Dilan Deniz ayrılığı kaldıramadı! Kilo kampına girdi...

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael’den ayrılınca çok kilo verdi. Kilo almak için çalışmalara başladı

Giriş Tarihi:
Dilan Deniz ayrılığı kaldıramadı! Kilo kampına girdi...

Manken ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatı ile gündemden düşmedi. 30 yaşındaki oyuncu uzun süredir de Rafael Cemo Çetin ile birlikteydi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, sürekli sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile paylaşım yapıyordu.

Ayrılık acısı kilo verdirince kampa girdi (Takvim.com.tr)Ayrılık acısı kilo verdirince kampa girdi (Takvim.com.tr)

Hatta çiftin yakında evlenecekleri bile söyleniyordu. Ancak Çıtak'ın bu ilişkisi de hüsranla noktalandı. Bir etkinliğe katılan güzel isim ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi (Takvim.com.tr)Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi (Takvim.com.tr)

8 KİLO VERMİŞTİ
30 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." dedi. Yaklaşık 8 kilo zayıflayan güzel oyuncu zayıflığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Kilo almak için kampa girdim. Sporla yaparak kilo almak istiyorum."

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi (Takvim.com.tr)Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi (Takvim.com.tr)

Dilan Çiçek Deniz, dijital platforma yayınlanacak bir proje için kamera karşısına geçtiğini söyledi.

1.77 kilo boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Deniz, eski haline dönmek için çabalıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"
Casper
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti