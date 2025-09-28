Bakü'de Türk Film Günleri etkinliği başladı! Hülya Koçyiğit: "Hepinizi yürekten sevirem"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirme amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti Medeniyet Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Sinema Ajansı Başkanlığı, T.C. Bakü Büyükelçiliği'nin destekleri ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleşen "8. Türkiye- Azerbaycan Türk Film Günleri" geçtiğimiz gün görkemli bir törenle açılışını yaptı. Etkinliğin onur konuğu, Türk Sineması'nın değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu. Koçyiğit, "Sizi yürekten sevirem" diyerek ayakta alkışlandı.