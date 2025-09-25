Anıl Altan'la evliliklerini sonlandıran Pelin Akil: “Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım”

Örnek çift olarak gösterilirken eşi Anıl Altan'la evliliklerini sonlandıran Pelin Akil, yeni bir sayfa açtığı hayatına alışmaya çalışıyor. Önceki akşam bir davette objektiflere yansıyan oyuncu, boşanma sonrası hayatındaki yeni değişimi anlattı. "Dünyada kadın olmak zor" diyen Akil, yaşadığı süreç sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım. O değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve bundan dolayı tabii ki de zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

