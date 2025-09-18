SON DAKİKA
Seda Bakan çok harcama dönemini geride bırakmış! "Para zor kazanılıyor' kafasındayım"

Yüzü olduğu giyim markasının 55. yıl davetinde objektiflere poz veren Seda Bakan, artık ihtiyaç odaklı harcama yaptığını söyledi. Bakan, çok para harcama dönemini geride bıraktığını söyledi.

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Seda Bakan, 55 yılını kutlayan yüzü olduğu giyim markasının davetinde objektiflere poz verdi. 40 yaşına girecek olan Bakan, artık modaya göre hareket etmediğini ve ihtiyaç odaklı harcama yaptığını söyledi.

Ünlü oyuncu, olgunlaşmaya başladığını söyleyip şöyle konuştu, "Önceden ayakkabı ve çantaya para harcıyordum. Şimdi çocuğumun okul parasını düşünüyorum. 'Para zor kazanılıyor' kafasındayım. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de beş sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim."

