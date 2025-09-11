SON DAKİKA
Ünlü şarkıcı D4vd’in aracında parçalanmış insan cesedi bulundu

Los Angeles polisi, şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı araçta çöp poşetine konmuş parçalanmış bir insan cesedi keşfetti. Burke’ün menajeri, sanatçının turnede olduğunu ve yetkililerle işbirliği yaptıklarını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Uzun süredir turne nedeniyle şehir dışında olan 'D4vd' adıyla tanınan şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı araçtan, ağır koku gelmesi üzerine Los Angeles polisi inceleme taptı.

Yapılan araştırmada, otomobilin bagajında çöp poşetine konulmuş, parçalanmış bir insan cesediyle karşılaşıldı. Eminyet, cesedin bütünlüğünün bozulmuş olduğunu ve çürüme nedeniyle kimlik tespitinin zaman alacağını açıkladı.

Aracın sahibi olan David Anthony Burke'ün menajeri, şarkıcının bir süredir konser turnesinde olduğunu doğruladı ve yetkililerle tam işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

