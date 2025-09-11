Ünlü şarkıcı D4vd’in aracında parçalanmış insan cesedi bulundu

Uzun süredir turne nedeniyle şehir dışında olan 'D4vd' adıyla tanınan şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı araçtan, ağır koku gelmesi üzerine Los Angeles polisi inceleme taptı.

Yapılan araştırmada, otomobilin bagajında çöp poşetine konulmuş, parçalanmış bir insan cesediyle karşılaşıldı. Eminyet, cesedin bütünlüğünün bozulmuş olduğunu ve çürüme nedeniyle kimlik tespitinin zaman alacağını açıkladı.

Aracın sahibi olan David Anthony Burke'ün menajeri, şarkıcının bir süredir konser turnesinde olduğunu doğruladı ve yetkililerle tam işbirliği içinde olduklarını bildirdi.