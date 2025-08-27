Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''

Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)





CİDDİ BİR ORAN...

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, "Bizim sektörümüz erkek egemen bir sektör. Taciz olayları benim de başıma geldi. Şimdi isim verirsem, bu olayı magazinselleştirmek olur. Açıklananların arasındaki bu listelerde benim de çok sevdiğim ve çok şaşırdığım insanlar da var. Bunu bugün konuşabiliyor olduğumuz için çok mutluyum. Bir masada dört tane kadın oturuyorsa üçünün başına gelmiştir. Bu çok ciddi bir oran." diye konuştu.

