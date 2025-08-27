SON DAKİKA
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''

Son dönemlerde gelen taciz itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Tuba Ünsal, “Taciz olayları benim de başıma geldi.” dedi ama isim vermekten de kaçındı.

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün Aşiyan'dan kalkan bir tur gemisinde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ödül törenine katılan Tuba Ünsal, sahnede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken son dönemde gündem olan kadın tacizleri hakkında konuştu.

Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ünsal, "Bu ödülü çatır çatır konuşma cesareti gösteren hemcinslerim adına alıyorum." diyerek seyircilerden büyük bir alkış aldı.

Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)Tuba Ünsal (Takvim.com.tr / Arşiv)



CİDDİ BİR ORAN...

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, "Bizim sektörümüz erkek egemen bir sektör. Taciz olayları benim de başıma geldi. Şimdi isim verirsem, bu olayı magazinselleştirmek olur. Açıklananların arasındaki bu listelerde benim de çok sevdiğim ve çok şaşırdığım insanlar da var. Bunu bugün konuşabiliyor olduğumuz için çok mutluyum. Bir masada dört tane kadın oturuyorsa üçünün başına gelmiştir. Bu çok ciddi bir oran." diye konuştu.

Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası: Karşı koymak için tüm gücümü kullandım!Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası: Karşı koymak için tüm gücümü kullandım!

