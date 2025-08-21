Ece Seçkin Karaköy’de dans provasından sonra evlilik hayatını anlattı

Ünlü popçu Ece Seçkin, önceki gün Karaköy'deki dans provasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prova sonrası gazetecilerle sohbet eden Seçkin, "Terliyiz biraz, konserlerimize hazırlık yapıyoruz. Her detayını ince ince işleyerek bir dans şovu hazırlıyoruz. 17 kişi sahnede dans edeceğiz." dedi.

Evlilik hayatına da değinen şarkıcı, "Eşim yaz dönemi diye sürekli çalışıyor, onu çok fazla göremiyorum. Çok ama çok özlüyorum. Kazasız belasız konser-lerimizi yapıyoruz, iş haricinde şu aralar pek hayatım yok." diyerek gülümsedi.