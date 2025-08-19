Torreira ve Devrim Özkan yine ayrıldı

PODCAST CANLI YAYIN
Kısa süre önce barışan Devrim Özkan ve Torreira yine ayrıldı. Ünlü oyuncu tek başına tatil yaparken, Galatasaray’ın yıldızı yeşil sahalarda top koşturuyor...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın aşk trafiği şaşkına çevirdi. İlişkileri boyunca birkaç kez ayrılıp barışan ikili yine ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da lüks tekne tatili yapan Devrim Özkan ve Torreira, romantik halleri ile dikkat çekmişti. Devrim Özkan, ayrılığın ardından Instagram hesabından Lucas Torreira'yı takipten çıktı.

TEK BAŞINA TATİLDE
Liglerin başlaması ile birlikte İstanbul'a dönen Torreira, takımı ile çalışmaya başlarken; Devrim Özkan ise Bodrum'da tek başına tatil yapmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Devrim Özkan ile Torreira'nın yeniden barışıp barışmayacağı merak konusu oldu.

Kısa süre önce Bodrum'da birlikte görüntülenen ikili, romantik halleriyle dikkat çekmişti.

