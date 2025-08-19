Torreira ve Devrim Özkan yine ayrıldı

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın aşk trafiği şaşkına çevirdi. İlişkileri boyunca birkaç kez ayrılıp barışan ikili yine ayrıldı.



Devrim Özkan ve Lucas Torreira (Takvim.com.tr)



Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da lüks tekne tatili yapan Devrim Özkan ve Torreira, romantik halleri ile dikkat çekmişti. Devrim Özkan, ayrılığın ardından Instagram hesabından Lucas Torreira'yı takipten çıktı.



Devrim Özkan ve Lucas Torreira (Takvim.com.tr)



TEK BAŞINA TATİLDE

Liglerin başlaması ile birlikte İstanbul'a dönen Torreira, takımı ile çalışmaya başlarken; Devrim Özkan ise Bodrum'da tek başına tatil yapmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Devrim Özkan ile Torreira'nın yeniden barışıp barışmayacağı merak konusu oldu.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira (Takvim.com.tr)



Kısa süre önce Bodrum'da birlikte görüntülenen ikili, romantik halleriyle dikkat çekmişti.