Şahin, Laleli’de düzenlenecek defilede podyuma çıkacak

Lasiad tarafından 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan "11. Laleli Fashion Shopping Festival"inde podyuma çıkacak olan Şahin, "Daha önce pek çok defilede bulundum ama bu sefer içimde farklı bir heyecan var. İlk kez bu kadar büyük ve Laleli gibi tekstil sektörünün nabzını tutan bir caddede gerçekleşecek defilede yürüyeceğim. Parkurun 50 metre uzunluğunda olacağını öğrendiğimde de "Merak etmeyin kondisyonuma güveniyorum." dedim. Heyecanlıyım..." ifadelerini kullandı.

Şahin, fiziği ve güzelliğiyle ünlü markaları peşinden koşturuyor.