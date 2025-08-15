PODCAST CANLI YAYIN
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ailesiyle Londra tatilinde

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birlikte İngiltere’ye giden Neslişah Alkoçlar, doğa ve aile mutluluğuna dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ailesiyle birlikte çıktığı Londra tatilinden kareleri, "Son zamanlarda hayatın yumuşak bir karışımı-doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı ve benim sessiz parçalarım'' notuyla paylaştı.

Oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte İngiltere seyahatine çıkan Neslişah Hanım, bol bol gezerek şehri keşfetti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın ailece çekildikleri tatil fotoğrafları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

