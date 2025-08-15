PODCAST CANLI YAYIN
Berk Oktay’dan aldatma ve taciz iddialarına sert yanıt: ''Hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm''

Oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili boşanma ve aldatma iddialarını reddetti. Taciz suçlamalarını da yalanlayan Oktay, sürecin üç yıl sürdüğünü ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sözlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

15 Ağustos 2025
Oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sette Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylenen Oktay'ın, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilmişti.

Aldatma iddiaları sonrası 'Türkiye'nin en uzun bacaklı' unvanıyla tanınan Tuğçe Aral da Berk Oktay'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek yaşananların seyrini değiştirdi. Tüm bu yaşanan olaylar sonrasında Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun, "Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı." sözleri tekrar gündeme geldi.

'BOŞANMA 3 YIL SÜRDÜ'
Atiksoy ile olan berberliklerinin eski evliliğinin sona ermesinden sonra başladığını söyleyen Oktay, "Tüm sürecimize şahitsiniz" diyerek şu açıklamayı yaptı, "Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim."

2022 yılında nikah masasına oturan çift, 1 yıl sonra kızları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı.

