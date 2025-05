Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Derya Şensoy bu kez fena yakalandı!

Güzel oyuncu Derya Şensoy, iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz dönemde şok kararla sonlandırmıştı. Ardından da kendinden 3 yaş küçük oyuncu Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. İkili, Yunanistan'da yaptıkları tatil görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşklarını ilan etmişti.



KAMUFLE ÇABALARI!

Cihangir'de oturan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, önceki gün alışveriş için sokağa çıktıkları sırada objektiflere yakalandı. Patlayan flaşlara tepki gösteren Şensoy, ''Çok ayıp ediyorsunuz! Alışveriş için sokağa çıktık. Bunu da görmeyin'' diye söylenirken, sevgilisi Konyalı ise patlayan flaşlara aldırış etmeden yürümeye devam etti. Şensoy ise görüntü alınmasını engellemek için kapüşonu ile kendine kamuflaj etti.

