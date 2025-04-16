İnzivaya çekilen Melisa Pamuk’un hayranları endişelendi! Peş peşe mesaj yağdı: Nerelerdesin Melisa?

Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sene Mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Güzel oyuncu 10 Şubat'ta ise anne olduğunu duyurmuştu. Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'a transfer olmasıyla birlikte Yunanistan'a hayatını sürdüren çiftten Pamuk, bebeğini kucağına almasıyla birlikte adeta gözlerden kayboldu. Sürekli sosyal medyada aktif olduğunu gördüğümüz Pamuk, 2 ay önce sosyal medya detoksuna girdi.

Sosyal medyaya ara veren Pamuk, doğum gününde bile paylaşım yapmadı. (Takvim Gazetesi)



'SENİ ÖZLEDİK'

Son paylaşımını Şubat ayında yapan güzel oyuncunun 14 Nisan doğum günüydü. O gün bile gönderi yayınlamayan Pamuk'a takipçilerinden yorum yağdı. Anneliği daha ağır basan Melisa Pamuk'un Şubat ayındaki paylaşımına hem Türkiye'den hem de Avrupa ve Orta Doğu'daki hayranlarından binlerce mesaj geldi. Güzel oyuncunun son paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun", "Seni özledik" ve "Nerelerdesin" gibi binlerce yorum yapıldı.