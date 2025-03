Faruk Aran: Hep yan yana olduğumuz için şanslıyız

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in oğlu Aleaddin karakterini canlandıran Faruk Aran, önceki gün Erkan Altunbaş'ın sahibi olduğu Hisar Kafe'de kahvaltı sonrası görüntülendi.



Yoğun set arasında arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirten oyuncu, "Dizimiz inanılmaz yoğun geçiyor, bugün vakit bulup arkadaşlarımla bir araya geldim" dedi.

Dizide Burak Özçivit ile baba oğlu canlandıran Aran, "Burak abiyle oynamak çok iyi, ondan her zaman bir şeyler öğreniyorum" dedi. Vakit buldukça spor yaptığını ve at bindiğini belirten oyuncu, "Elimden geldiğince gelişim odaklıyım, yorucu ama keyifli oluyor" dedi.



Dizide eşini oynayan Belgin Şimşek ile sevgili olan Aran, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. Setler yoğun olmasına rağmen biz hep yan yana olduğumuz için şanslıyız" dedi.