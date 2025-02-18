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Yanlış ilaç tedavisi yüzünden aylarca komada kalan Hayri Yazıcı yeni yaşını kutladı!

Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı, Covid tedavisi sırasında yanlış ilaç yüzünden günlerce komada yattı. Mucize eseri hayata bağlandı. 76’ncı yaş gününü ailesiyle kutladı. Kızı Bahar Şer, mutluluk dolu kareleri sosyal medyadan yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Yanlış ilaç tedavisi yüzünden aylarca komada kalan Hayri Yazıcı yeni yaşını kutladı!

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    Bursalı iş insanı Hayri Yazıcı, 2021'de Covid 19'a yakalandı. Durumu kötüleşince 3 ay entübe edildi. Kızı Bahar Şer'in çabasıyla başka bir hastaneye sevk edilen ve 5 aylık zorlu tedavinin ardından taburcu olan Yazıcı, mucize eseri iyileşti.

    Skandala karşı hukuk savaşı başlatan Yazıcı, önceki gün yeni yaşını kutladı. Yazıcı adına kızı Bahar Şer tarafından Uludağ'da aile arasında küçük bir kutlama yapıldı. Bahar Şer, eşi Ozan Şer, oğulları ve annesi ile babası Hayri Yazıcı'nın yaş gününü kutladı. Sosyetik güzel Bahar Şer, "Canım babam sağlıklı nice mutlu yıllara" diye yazdı.

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