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Tarık Mengüç: "Astral seyahate çıktım"

Tarık Mengüç, Pınar Kerimoğlu'nun programında astral seyahat deneyimini anlattı. 14 yaşındayken bir arkadaşının yönlendirmesiyle yaşadığı olayda atlı süvariler gördüğünü ve yıllar sonra Kağıthane'de o anıları hatırladığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Tarık Mengüç: Astral seyahate çıktım

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    Tarık Mengüç, önceki gün Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Yusuf Güney ile gündeme gelen astral seyahati kendisinin de deneyimlediğini söyleyen Mengüç, filmleri aratmayan şu ifadeleri kullandı: Bir arkadaşım 14 yaşındayken, 'Gel seni astral seyahate çıkaracağım' dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Bir anda bir delikten düştüm. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane'ye taşındığımda, 'Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer' dedim.

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