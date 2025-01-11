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Duygu Sarışın yeni bir aşka yelken açtığı Mete Atatüre hakkında konuştu!

Başarılı oyuncu Duygu Sarışın, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Duygu Sarışın yeni bir aşka yelken açtığı Mete Atatüre hakkında konuştu!

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    Başarılı oyuncu Duygu Sarışın, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Acelesi olduğunu belirten Sarışın, "Beni affedin, daha sonra uzun uzun konuşuruz" dese de gazetecilerin kısa röportaj isteğini geri çevirmedi. Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikte bir ödül töreninde fotoğrafları çıkmıştı.

    "MUTLUYUZ"
    Bunun üzerine oyuncu, ilişkileriyle ilgili soruya, "Her şey yolunda, güzel gidiyor, mutluyuz" yanıtını verdi.

    Evlilik sorularına ise gülümsemekle yetinen Duygu Sarışın, "İyi geceler arkadaşlar" diyerek sohbeti sonlandırdı. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilere teşekkür ederek oradan ayrıldı.

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