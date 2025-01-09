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Sarp Levendoğlu Datça'daki yaşamını anlattı

Bodrum’daki yüksek yaşam maliyetlerine de dikkat çeken Levendoğlu, Datça’nın daha ekonomik bir yaşam sunduğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Sarp Levendoğlu Datça’daki yaşamını anlattı

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    Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'da yaşamaya başlamıştı. Datça'daki yaşamını anlatan Levendoğlu, şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurguladı."45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu, "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.

    4 ÇEŞİT YEMEK 200 TL
    "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum; en fazla 200 lira ödüyorum" diyen oyuncu şunları söyledi: "Bodrum'da lahmacun ve ayranın 1.500 lira olduğunu söylüyorlar. Geçenlerde arkadaşlarım geldi, 14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1.400 lira ödedik. Hesap ortada bir kilo undan 40 lahmacun çıkar."

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