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Puma ikonik Speedcat modelinin geri dönüşünü Las Vegas'ta kutladı!

Puma, ikonik Speedcat modelinin geri dönüşünü Las Vegas'ta düzenlenen unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Motor sporlarından ilham alan tasarımı ve zamansız stiliyle Speedcat, geçmişi ve geleceği birleştirerek moda dünyasında fırtına estirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Puma ikonik Speedcat modelinin geri dönüşünü Las Vegas’ta kutladı!

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Puma, ikonik Speedcat modelinin geri dönüşünü Las Vegas'ta düzenlenen unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Motor sporlarından ilham alan tasarımı ve zamansız stiliyle Speedcat, geçmişi ve geleceği birleştirerek moda dünyasında fırtına estirdi. Formula 1 Grand Prix atmosferiyle harmanlanan gece, PUMA'nın cesur ve yenilikçi ruhunu gözler önüne serdi. Etkinlikte Emily Ratajkowski, Xavi Simons, Jodie Woods, River Viieperi ve Sami Miro gibi ünlü isimler yer alırken, DJ Noodles ve Paris Hilton'un sürpriz performansları geceye damga vurdu. Speedcat çok yakında Türkiye'de.

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