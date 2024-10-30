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İrem Helvacıoğlu itiraf etti! Ural Kaspar'a evlilik teklifini kendisi etmiş

İrem Helvacıoğlu ve işletmeci sevgilisi Ural Kaspar evlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı törende Helvacıoğlu, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini itiraf etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
İrem Helvacıoğlu itiraf etti! Ural Kaspar’a evlilik teklifini kendisi etmiş

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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında sevgilisi Ural Kaspar ile yollarını ayırmıştı. Evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı alan oyuncu Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar geçtiğimiz gün Suadiye'de evlendi. Ünlü çift, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla dünyaevine girdi. Çiftin nikahına Aslı İnandık, Deniz Baysal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ege Kökenli gibi birçok ünlü isim katıldı.

TEKLİF İREM'DEN...
Düğün sonrası basının sorularını yanıtlayan Helvacıoğlu, bu özel gün için heyecanını paylaştı, "Uzun süredir bu günü ayarlamaya çalışıyorduk. Sevdiklerimizle beraber planladık. Gelinliği giydiğimde ve Ural'ı o halde gördüğümde heyecanlandım" dedi. Kaspar ise duygularını, "İlk başlarda heyecan yaşadım, ama şu an gayet iyiyim" ifadelerini kullandı. Çift, evlilik kararını nasıl aldıklarıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" şeklinde konuştu.

GELENEKSELİN DIŞINA ÇIKTIM!
Gelinliği ile dikkat çeken Helvacıoğlu, klasik seçimlerden uzak bir tarzı tercih ettiğini belirterek, "Gelenekselin dışında bir gelinlik istedim ve bu modeli seçtim. Ural da bana uyumlu bir takım seçti" şeklinde konuştu.

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